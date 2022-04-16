Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе о спасении жителей Ирпеня и Бучи от оккупантов
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе, который будет посвящен спасению жителей Ирпеня и Бучи от российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое обращение главы государства.
"Готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. (Расскажет, - Ред.) историю людей, которые спасались по этому мосту от российских оккупантов", - сказал президент.
Зеленский отметил, что на совещании с чиновниками были обсуждены вопросы мемориализации пережитого украинцами во время вторжения РФ и войны.
"Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Ирпене повреждено более 1 000 зданий, из них более 110 разрушены полностью.
Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля уже 52 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.