ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе о спасении жителей Ирпеня и Бучи от оккупантов

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 23:59
Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе о спасении жителей Ирпеня и Бучи от оккупантов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе, который будет посвящен спасению жителей Ирпеня и Бучи от российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое обращение главы государства.

"Готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. (Расскажет, - Ред.) историю людей, которые спасались по этому мосту от российских оккупантов", - сказал президент.

Зеленский отметил, что на совещании с чиновниками были обсуждены вопросы мемориализации пережитого украинцами во время вторжения РФ и войны.

"Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ирпене повреждено более 1 000 зданий, из них более 110 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля уже 52 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев