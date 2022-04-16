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Зеленський розповів про майбутній меморіальний комплекс про порятунок жителів Ірпеня та Бучі від окупантів

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Субота 16 квітня 2022 23:59
Зеленський розповів про майбутній меморіальний комплекс про порятунок жителів Ірпеня та Бучі від окупантів Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів про майбутній меморіальний комплекс, який буде присвячений порятунку жителів Ірпеня та Бучі від російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове звернення глави держави.

"Готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. (Розповість, - Ред) історію людей, які рятувалися по цьому мосту від російських окупантів", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені пошкоджено понад 1 000 будівель, з них понад 110 зруйновані повністю.

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