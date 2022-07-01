Зеленский рассказал, когда будет объявлен конкурс на главу НАБУ

Конкурс на главу Национального бюро расследований будет объявлен в ближайшие дни или недели.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
"Что касается НАБУ, конкурс должен быть объявлен, там должен быть полный состав комиссии. Уверен, что в ближайшие дни или недели это будет сделано", - сказал он.
Кроме этого, он отметил, что вопросом назначения главы Специальной антикоррупционной прокуратуры занимается комиссия. Именно она определяет победителя, а затем его назначает генеральный прокурор.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала как можно быстрее назначить руководителей НАБУ и САП.
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