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Зеленский расширил возможности для образования госслужащих

Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:51
Зеленский расширил возможности для образования госслужащих
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 487/2020 "Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами". Документ расширяет возможности для образования госслужащих.

Об этом сообщает Офис президента.

Так, в сферу управления Минобразования будет передана Национальная академия государственного управления при президенте Украины (НАГУ), включая Днепропетровский, Львовский, Одесский и Харьковский региональный институт государственного управления.

"Президент убежден, что уже в ближайшее время научно-педагогические работники и слушатели НАГУ займут достойное место в почетной семье Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что позволит углубить международный контекст образовательно-научной деятельности, а профессиональное развитие представителей высшего корпуса государственной службы будет осуществляться с учетом лучших отечественных и международных практик", - сообщили в ОП.

Также президент отметил необходимость сохранения научно-педагогического и образовательного потенциала учебного заведения и его материально-технической базы.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования заявило о готовности Украины к дистанционному обучению.

Также сообщалось, что Минобразования поддержит бесплатное обучение для детей медиков, которые умерли от коронавируса.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленскийобразованиегосслужащие

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