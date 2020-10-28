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Украина готова к внедрению дистанционного обучения, - МОН

Украина, Среда 28 октября 2020 13:51
Украина готова к внедрению дистанционного обучения, - МОН
Фото: Сергей Шкарлет (gorod.cn.ua)
Автор: Юлия Струк

Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина готова к внедрению дистанционного обучения. Однако оно никогда не заменит реальный формат общения, который есть при полноформатном обучении.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Раздаются упреки по поводу того, что Украина не готова к дистанционному обучению - это оскорбление для большинства педагогов... Украина на сегодня относительно готова к дистанционной форме образования", - указано в сообщении.

Шкарлет подчеркнул, что такой формат обучения никогда не заменит реальное общение, которое есть при очном обучении.

"Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", - отметил глава МОН.

Он добавил, что организация образовательного процесса в дистанционном или смешанном форматах в условиях пандемии требует не только средств, но и в значительной мере желания и стремления к изменениям, работы и организации руководителей учебных заведений.

Напомним, с четверга, 29 октября, после завершения каникул в Киеве будут находиться на дистанционном обучении семь школ. Другие учебные заведения вернутся к очному обучению.

Как писало РБК-Украина, региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что закрытие школ в борьбе с пандемией коронавируса является малоэффективной мерой.

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