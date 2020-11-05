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Зеленський розширив можливості для освіти держслужбовців

Київ, Четвер 05 листопада 2020 15:51
Зеленський розширив можливості для освіти держслужбовців
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, які перебувають в управлінні Державного управління справами". Документ розширює можливості для освіти держслужбовців.

Про це повідомляє Офіс президента.

Так, в сферу управління Міносвіти буде передана Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), включаючи Дніпропетровський, Львівський, Одеський і Харківський регіональний інститут державного управління.

"Президент переконаний, що вже найближчим часом науково-педагогічні працівники та слухачі НАДУ займуть гідне місце в почесній сім'ї Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що дозволить поглибити міжнародний контекст освітньо-наукової діяльності, а професійний розвиток представників вищого корпусу державної служби здійснюватиметься з урахуванням кращих вітчизняних і міжнародних практик ", - повідомили в ОП.

Також президент наголосив на необхідності збереження науково-педагогічного та освітнього потенціалу навчального закладу і його матеріально-технічної бази.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти заявило про готовність України до дистанційного навчання.

Також повідомлялося, що Міносвіти підтримає безкоштовне навчання для дітей медиків, які померли від коронавірусу.

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