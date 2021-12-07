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Зеленский расширил санкции за российские выборы в Крыму: кто в списке

Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях за российские выборы в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В санкционные списки попали:

  • Михаил Малышев - глава так называемого "ЦИК Республики Крым"
  • Константин Бахарев - избранный в Крыму депутат Госдумы России от "Единой России"
  • Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин - кандидаты на выборах от российских "зеленых"
  • десятки других членов "ЦИК Республики Крым" и территориальных избирательных комиссий

Напомним, в ноябре Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против России, в списки попали люди, причастные к проведению выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

После этого он ввел в действие санкции СНБО против сотрудников спецслужб России.

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Владимир ЗеленскийКрымСанкции