Зеленский расширил группу по реинтеграции оккупированных территорий

Также президент ввел в состав Комиссии по вопросам правовой реформы консультантов и наблюдателей от международных организаций
Президент Владимир Зеленский ввел новых членов в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом свидетельствует указ главы государства №617 от 22 августа.
В частности, он ввел в группу Татьяну Дурневу и Елену Луневу, а также утвердил в ней Надежду Волкову-за согласием.
Кроме того, президент ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций Людмилу Выговского, Сергея Дрозач и Андрея Михеева - тоже с их согласия.
Данный указ вносит изменения в президентский указ от 7 августа (№584).
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса должен быть наработан до 2020 года.
Как писало РБК-Украина ранее, закон о реинтеграции Донбасса, который призван восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями, вступил в силу 24 февраля 2018 года.