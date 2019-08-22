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Зеленский расширил группу по реинтеграции оккупированных территорий

Новости » Политика    22.08.2019 - 12:03
Зеленский расширил группу по реинтеграции оккупированных территорий
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также президент ввел в состав Комиссии по вопросам правовой реформы консультантов и наблюдателей от международных организаций

Президент Владимир Зеленский ввел новых членов в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом свидетельствует указ главы государства №617 от 22 августа.

В частности, он ввел в группу Татьяну Дурневу и Елену Луневу, а также утвердил в ней Надежду Волкову-за согласием.

  • Дурнева Татьяна Владимировна - исполнительный директор общественной организации "Общественный холдинг "Группа влияния";
  • Лунева Елена Валентиновна - менеджер по адвокации общественной организации "Центр информации о правах человека";
  • Волкова Надежда Сергеевна - директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа".

Кроме того, президент ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций Людмилу Выговского, Сергея Дрозач и Андрея Михеева - тоже с их согласия.

  • Людмила Выговская - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития;
  • Сергей Дрозач - руководитель юридической группы Международной организации права развития;
  • Андрей Михеев - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития.

Данный указ вносит изменения в президентский указ от 7 августа (№584).

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса должен быть наработан до 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, закон о реинтеграции Донбасса, который призван восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями, вступил в силу 24 февраля 2018 года.

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