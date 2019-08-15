Офис президента назвал сроки наработки инициатив по Донбассу

Фото: Руслан Рябошапко (president.gov.ua)

Первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса должен быть наработан до 2020 года

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса должен быть наработан до 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Рябошапко совместно с постоянным представителем президента в АР Крым и главой рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем, прокурором АР Крым Гюндузом Мамедовым обсудил приоритетные направления работы рабочей группы в разработке правовых основ возвращения части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя под контроль Украины.

"Среди основных идей - необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который регулярно пересматривался бы", - сообщил Рябошапка.

По его словам, с целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков также будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Рабочая группа, которая, кстати, сформирована преимущественно из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства", - заявил Рябошапко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах.