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Зеленський розширив групу з реінтеграції окупованих територій

Новини » Політика    22.08.2019 - 12:03
Зеленський розширив групу з реінтеграції окупованих територій
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також президент увів до складу Комісії з питань правової реформи консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій

Президент Володимир Зеленський увів нових членів у робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. Про це свідчить указ глави держави №617 від 22 серпня.

Зокрема, він увів у групу Тетяну Дурнєву й Олену Луньову, а також затвердив у ній Надію Волкову -за згодою.

  • Дурнєва Тетяна Володимирівна - виконавчий директор громадської організації "Громадський холдинг "Група впливу".
  • Луньова Олена Валентинівна - менеджер з адвокації громадської організації "Центр інформації про права людини".
  • Волкова Надія Сергіївна - директор громадської організації "Українська правова консультативна група".

Крім того, президент увів до складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій Людмилу Вигівську, Сергія Дрозача й Андрія Міхєєва - теж за їхньою згодою.

  • Людмила Вигівська - експерт з правових питань Міжнародної організації права розвитку.
  • Сергій Дрозач - керівник юридичної групи Міжнародної організації права розвитку.
  • Андрій Міхєєв - експерт із правових питань Міжнародної організації права розвитку.

Даний указ вносить зміни до президентського указу від 7 серпня (№584).

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що перший пакет президентських ініціатив по реінтеграції Донбасу повинен бути напрацьований до 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про реінтеграцію Донбасу, який покликаний відновити суверенітет над тимчасово окупованими територіями, набув чинності 24 лютого 2018 року.

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