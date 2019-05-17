Зеленский может распустить Раду после формирования новой коалиции, - БПП

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сможет распустить парламент даже после формирования новой коалиции в Верховной раде. Об этом заявила представитель президента в парламенте, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Представитель президента Петра Порошенко отметила, что фракция "Народный фронт" имела полное право выйти из коалиции.

"Народный фронт имел полное право выйти из коалиции. Это означает 30-дневный отсчет на создание новой коалиции. Значит ли это, что президент Зеленский сможет все равно распустить парламент -да, значит", - заявила Луценко.

Напомним, в команде Зеленского прокомментировали прекращение существования коалиции. Так, в команде назвали распад коалиции "очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали".

"Как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - подчеркнули в команде новоизбранного президента.

Как писало РБК-Украина ранее, фракция партии "Народный фронт" 17 мая проголосовала за выход из коалиции.

Так, в ходе утреннего пленарного заседания спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции. Глава парламента подчеркнул, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.