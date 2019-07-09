Зеленский распорядился создать систему учета в лесхозах

Минобороны и органам на местах президент Владимир Зеленский поручил установить централизованную систему учета древесины в государственных и коммунальных лесхозах для прекращения незаконной вырубки леса. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, отсутствие системы учета является причиной существования серого рынка древесины.

"Наша задача побороть незаконные рубки древесины. Мы знаем об этой проблеме, нас не удастся ввести в заблуждение. Для того, чтобы прекратить проблему уже сейчас, не дожидаясь формирования нового правительства, мы требуем принять все необходимые меры для построения централизованной системы учета древесины", - заявил Гончарук.

Он заявил, что Офис президента будет контролировать исполнение указа.

"Есть Министерство обороны. В МОУ есть 15 своих лесхозов. Зачем Минобороны лесхозы - это тема для отдельной дискуссии. Но они есть, у них отдельный режим работы. В этих лесхозах так же рубится лес. В этих лесхозах так же должна быть установлена система учета. Это один из источников незаконной древесины, прикрываясь которым на самом деле существует серый рынок древесины. Вторая большая часть - это коммунальные лесхозы", - отметил он.

По его словам, в связи с этим, в указе президента написано, что органам на местах через ОГА поручено провести разъяснительную работу, что неустановление системы дает возможность для существования серого рынка древесины.

Напомним, Рада ужесточила наказания за незаконную вырубку лесов. Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов".