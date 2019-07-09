Зеленський розпорядився створити систему обліку в лісгоспах

Міноборони та органам на місцях президент Володимир Зеленский доручив встановити централізовану систему обліку деревини в державних та комунальних лісгоспах для припинення незаконної вирубки лісу. Про це заявив заступник керівника офісу президента Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відсутність системи обліку є причиною існування сірого ринку деревини.

"Наша задача побороти незаконні рубки деревини. Ми знаємо про цю проблему, нас не вдасться ввести в оману. Для того, щоб припинити проблему вже зараз, не очікуючи формування нового уряду, ми вимагаємо вжити всіх необхідних заходів для побудови централізованої системи обліку деревини", - заявив Гончарук.

Він заявив, що Офіс президента буде контролювати виконання указу.

"Є міністерство оборони. В МОУ є 15 своїх лісгоспів. Навіщо Міноборони лісгоспи - це тема для окремої дискусії. Але вони є, вони мають окремий режим роботи. В цих лісгоспах так само рубиться ліс. В цих лісгоспах так само має бути встановлена система обліку. Це одне з джерел незаконної деревини, прикриваючись яким насправді існує сірий ринок деревини. Друга велика частина - це комунальні лісгоспи", - зазначив він.

За його словами, у зв'язку з цим, в указі президента написано, що органам на місцях через ОДА доручено провести роз’яснювальну роботу, що невстановлення системи дає можливість для існування сірого ринку деревини.

Нагадаємо, Рада посилила покарання за незаконну вирубку лісів. Верховна рада прийняла за основу і в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів".