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Зеленский распорядился провести новый конкурс судей в ЕСПЧ

Новости » Политика    10.06.2019 - 16:02
Зеленский распорядился провести новый конкурс судей в ЕСПЧ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 10 июня 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении нового конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента. 

Соответствующий указ №356/2019 был обнародован 10 июня 2019 года.

В частности, Зеленский утвердил новое положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения судей ЕСПЧ. При этом президент распорядился ликвидировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины, которая была основана указом пятого президента Петра Порошенко от 4 апреля 2019 года № 100, и создать новую. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 апреля Окружной административный суд Киева принял решение запретить конкурсной комиссии по добору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины совершать определенные действия относительно проведения конкурса

Кроме того, заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил, что заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина против России (Крым)" было назначено на 11 сентября. 

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