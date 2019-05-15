ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕСПЧ назначил слушания по делу "Украина против РФ" на 11 сентября

Новости » Общество    15.05.2019 - 14:29
ЕСПЧ назначил слушания по делу "Украина против РФ" на 11 сентября
Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

Заседание ЕСПЧ по делу "Украина против России (Крым)" назначено на 11 сентября

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина против России (Крым)" назначено на 11 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищины в Facebook.

"Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которого мы ждали с февраля этого года. Заседание суда о приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 г. Держим кулаки и скрестим пальцы, чтобы на этот раз оно произошло", - написал Лищина.

Он отметил, "как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественность, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали".

ЕСПЧ назначил слушания по делу &quot;Украина против РФ&quot; на 11 сентября

Как писало РБК-Украина, 18 февраля Министерство юстиции Украины направило в ЕСПЧ дополнительное заявление по делу незаконно задержанных российскими спецслужбами украинских моряков.

Добавим, ранее родственники украинских военнопленных моряков встретились с постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой и обсудили подачу индивидуальных жалоб в ЕСПЧ.

6 февраля, ЕСПЧ перенес на неопределенный срок слушанья по крымской жалобе Украины против России по поводу аннексии Крыма. Ранее в суде сообщали, что рассмотрят межгосударственный иск Украины против России относительно оккупации Крыма 27 февраля. Речь идет об иске Украины против России от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.

Суд Киева запретил проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины РФ игнорирует решение ЕСПЧ по украинским морякам, - Петренко
Новости Украины ЕСПЧ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь