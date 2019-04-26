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Суд Киева запретил проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Новости » Общество    26.04.2019 - 20:14
Суд Киева запретил проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины
Иллюстративное фото: (platformpj.org)

Окружной административный суд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд города Киева 26 апреля принял решение о запрете конкурсной комиссии по добору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины совершать определенные действия относительно проведения конкурса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд постановил запретить конкурсной комиссии совершать действия по приему документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проведение тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формированию и обнародованию списка на сайте интернет-представительства президента Украины от трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Также суд запретил главе конкурсной комиссии Наталье Кузнецовой совершать действия по представлению соответствующего списка кандидатов в МИД для его внесения в установленном порядке в Совет Европы и совершать действия по проведению указанного конкурса. МИД запрещено совершать действия по тестированию для определения уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

Напомним, 11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты ВАС Сергей Боднар.

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