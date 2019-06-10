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Зеленський розпорядився провести новий конкурс суддів ЄСПЛ від України

Новини » Політика    10.06.2019 - 16:02
Зеленський розпорядився провести новий конкурс суддів ЄСПЛ від України
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 10 червня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення нового конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Відповідний указ №356/2019 був оприлюднений 10 червня 2019 року.

зокрема, Зеленський затвердив нове положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення суддів ЄСПЛ. При цьому президент розпорядився ліквідувати конкурсну комісію по відбору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України, яка була заснована указом п'ятого президента Петра Порошенка від 4 квітня 2019 року № 100, і створити нову.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення заборонити конкурсної комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України вчиняти певні дії щодо проведення конкурсу.

Крім того, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив, що засідання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Україна проти Росії (Крим)" було призначено на 11 вересня.

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