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Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Одной составляющей тактики российских войск в войне против Украины является применение артиллерии по жилым районам мирных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к Кореи.

"Первый тактический пункт (России - ред.) - артиллерия. Берет в заложники наши города. Российская армия организовывает свое наступление так, чтобы ее пушка и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов. Например, именно это было целью оккупантов весной, когда российские солдаты двигались от северной границы нашего государства к нашей столице, чтобы иметь возможность либо уничтожить Киев из артиллерии, либо шантажировать нас таким уничтожением. Украинская армия выбила россиян из северных территорий, но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны и строят свое наступление так же, чтобы в прицелах своих орудий и в досягаемости систем залпового огня были обычные дома", - сказал Зеленский.

Вторым пунктом российской тактики президент назвал ракеты. По его словам, за время войны Россия запустила по Украине 2960 ракет и главная их цель - гражданские объекты.

"Тактика России направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов, чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", - подчеркнул президент, добавив, что депортация является третьим пунктом российской тактики.

Четвертый пункт - экономический шок. В качестве примера Зеленский привел ситуацию на Шри-Ланке, где рост цен на еду и топливо вызвал социальный взрыв. По словам президента, РФ блокирует экспорт украинского зерна, и это приводит к продовольственному кризису.

Пятым пунктом российской тактики является пропаганда.

Напомним, в Командовании Воздушных Сил ВСУ заявили, что РФ применила все виды своего ракетного оружия для ударов по Украине.

Кроме того, мы писали, что экономический кризис привел к массовым протестам на Шри-Ланке и отставке правительства.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины