Зеленський розкрив деякі подробиці зустрічі з Ердоганом: про що говорили

У Львові пройшла двостороння зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. Сторони порушили низку важливих питань, серед яких зернова угода та ядерний шантаж Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Фото: президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - додає президент.

За словами Зеленського, під час переговорів з Ердоганом сторони обговорили:

"Візит президента Туреччини до України - вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни", - пише Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що, сьогодні, 18 серпня, до Львова також завітав й генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Сторони також обговорили низку важливих питань.

Через деякий час Зеленський, Ердоган та Гутерреш розпочали тристоронні переговори.

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