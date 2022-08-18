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Зеленський розкрив деякі подробиці зустрічі з Ердоганом: про що говорили

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Четвер 18 серпня 2022 17:51
Зеленський розкрив деякі подробиці зустрічі з Ердоганом: про що говорили Фото: президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові пройшла двостороння зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. Сторони порушили низку важливих питань, серед яких зернова угода та ядерний шантаж Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Візит президента Туреччини до України - вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни", - пише Зеленський.

За словами Зеленського, під час переговорів з Ердоганом сторони обговорили:

  • удосконалення зернової ініціативи;
  • ситуацію навколо Запорізької АЕС;
  • ядерний шантаж з боку Росії;
  • викрадення російськими військовими зерна на тимчасово окупованих територіях;
  • питання оборонної взаємодії.

"Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - додає президент.

Фото: президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що, сьогодні, 18 серпня, до Львова також завітав й генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Сторони також обговорили низку важливих питань.

Через деякий час Зеленський, Ердоган та Гутерреш розпочали тристоронні переговори.

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