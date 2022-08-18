Зеленський розкрив деякі подробиці зустрічі з Ердоганом: про що говорили
У Львові пройшла двостороння зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. Сторони порушили низку важливих питань, серед яких зернова угода та ядерний шантаж Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
"Візит президента Туреччини до України - вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни", - пише Зеленський.
За словами Зеленського, під час переговорів з Ердоганом сторони обговорили:
- удосконалення зернової ініціативи;
- ситуацію навколо Запорізької АЕС;
- ядерний шантаж з боку Росії;
- викрадення російськими військовими зерна на тимчасово окупованих територіях;
- питання оборонної взаємодії.
"Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - додає президент.
Фото: президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (t.me/V_Zelenskiy_official)
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що, сьогодні, 18 серпня, до Львова також завітав й генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Сторони також обговорили низку важливих питань.
Через деякий час Зеленський, Ердоган та Гутерреш розпочали тристоронні переговори.
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