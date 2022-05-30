Зеленский раскритиковал ЕС за задержку шестого пакета санкций против России

В ч

астности, он напомнил, что пятый пакет санкций был введен еще 8 апреля, и с тех пор прошло уже 52 дня.

"Тогда по состоянию на 8 апреля российскими оккупантами было убито 169 детей, а по состоянию на сегодняшний день - 243 ребенка. Тогда было разрушено 928 учебных заведений, сегодня - 1888. Количество ракетных ударов по Украине уже почти 1600. Россия применила почти 2400 ракет, а тогда было около 1000 ракет. Вот таков прогресс агрессии", - отметил Зеленский.

По его мнению, соответственно должен быть прогресс и в санкциях, чтобы заставить Россию искать мира с Украиной.

"Никаких компромиссов за счет нашего суверенитета и территориальной целостности быть не может. Почему шестого пакета санкций до сих пор нет? Почему вы зависите от давления России, а не наоборот? Почему Россия до сих пор может зарабатывать по 1 млрд евро ежедневно, продавая энергоресурсы? Почему банки страны-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. И почему на территории РФ до сих пор активны российские государственные каналы? Почему российские чиновники и судьи до сих пор не под санкциями?", - добавил Зеленский.