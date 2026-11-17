Україна потребує ще 40 винищувачів F-16, оскільки багато літаків перебувають у ремонті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на засіданні "Рамштайн", передає "Суспільне".
Зеленський зазначив, що вдячний кожній країні, яка входить до коаліції Повітряних сил.
"Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", - сказав Зеленський.
Він пояснив, що наявні українські літаки потребують значного технічного обслуговування та ремонту, через що багато часу проводять на землі замість виконання бойових завдань.
Президент зазначив, що F-16 відіграють важливу роль у знищенні російських дронів Shahed і ракет.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський зазначив: йде підготовка до зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн" 17 листопада. Потреби та ключові пріоритети України у співпраці представить міністр оборони Євгеній Хмара.
Крім того, Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Київ контрактує за рахунок кредиту ЄС.