Зеленський про ракетний удар Росії: всі мішені були цивільні

Зокрема, він висловив подяку бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам та всім тим, хто захищає та хто допомагає захищати українське небо. Сьогодні відзначились усі повітряні командування: "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

Особливо результативними були бійці 96 зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет було знищено саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва.

"Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їх "виробів" досягала призначених цілей. Усі їхні мішені сьогодні - цивільні, і це переважно енергетика та об'єкти теплопостачання", - зазначив він.

Він також зазначив, що у Кривому Розі весь день відбувався розбір завалів житлового будинку, до якого потрапила одна з російських ракет. У переліку загиблих на даний момент троє, ще понад десять осіб поранено, зокрема дітей.