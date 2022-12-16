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Зеленський про ракетний удар Росії: всі мішені були цивільні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація ракетним ударом 16 грудня атакувала цивільні об'єкти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, він висловив подяку бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам та всім тим, хто захищає та хто допомагає захищати українське небо. Сьогодні відзначились усі повітряні командування: "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

Особливо результативними були бійці 96 зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет було знищено саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва.

"Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їх "виробів" досягала призначених цілей. Усі їхні мішені сьогодні - цивільні, і це переважно енергетика та об'єкти теплопостачання", - зазначив він.

Він також зазначив, що у Кривому Розі весь день відбувався розбір завалів житлового будинку, до якого потрапила одна з російських ракет. У переліку загиблих на даний момент троє, ще понад десять осіб поранено, зокрема дітей.

Нагадаємо, загалом сьогодні росіяни випустили по Україні 76 ракет, 60 з них вдалося збити.

Ракетний удар спровокував чергову кризу в енергосистемі, протягом дня діяв режим надзвичайної ситуації. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти Україниракетный удар