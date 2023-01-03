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Зеленський про ракетний удар по Дружківці: чергове зізнання держави-терориста

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Украина, Вторник 03 января 2023 22:50
Зеленський про ракетний удар по Дружківці: чергове зізнання держави-терориста Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Обстрел войсками Российской Федерации ледовой арены в Дружковке – это очередное признание государства-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Российские террористы разрушили ледовую арену в Дружковке. Разрушили ракетой. Эта ледовая арена "Альтаир" работала еще до войны, когда до прихода России у Донбасса была нормальная жизнь", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что до полномасштабного вторжения России в Украину на ледовой арене тренировались дети, там проходили хоккейные соревнования, а в прошлом году ее использовали как место для сбора и распределения гуманитарной помощи.

"Все знали, что это за арена... Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке - это очередное признание государства-террориста", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что этот удар по Дружковке стал признанием намерений России, это то с чем она пришла на Донбасс.

"Смерть на Донбассе не воцарится, мы должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор с Донбасса и других территорий", - добавил он.

Напомним, вчера, 2 января российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Донецкой области. В результате атаки врага пострадали люди.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что во время обстрела города Дружковка Донецкой области военные РФ использовали ракетный комплекс "Искандер".

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