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Зеленський про ракетні удари РФ по Україні: будуть детальні відповіді ворогу

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На ракетні удари російських військ по Україні будуть детальні відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"І сьогоднішній день почався рано - вночі - через російські ракетні удари", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що він був на постійному звʼязку з командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Детальні доповіді. Детальні будуть і відповіді - ворогу", - додав глава держави.

 

 

Обстріл України 29 березня

У ніч проти 29 березня російські війська влаштували масований обстріл України, використавши як дрони, так і ракети. Зокрема, рано-вранці РФ атакувала Україну різними ракетами - фіксувалися пуски крилатих ракет, "Кинджалів" і балістики з тимчасово окупованого Криму.

"Прильоти" зафіксовано у Дніпропетровській області. Вибухи лунали й у Івано-Франківську. Так Дніпро окупанти обстріляли двічі за ніч. Докладніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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