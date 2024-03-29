Зеленський про ракетні удари РФ по Україні: будуть детальні відповіді ворогу

Обстріл України 29 березня

У ніч проти 29 березня російські війська влаштували масований обстріл України, використавши як дрони, так і ракети. Зокрема, рано-вранці РФ атакувала Україну різними ракетами - фіксувалися пуски крилатих ракет, "Кинджалів" і балістики з тимчасово окупованого Криму.

"Прильоти" зафіксовано у Дніпропетровській області. Вибухи лунали й у Івано-Франківську. Так Дніпро окупанти обстріляли двічі за ніч. Докладніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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