Зеленский о ракетных ударах РФ по Украине: будут детальные ответы врагу

Обстрел Украины 29 марта

В ночь на 29 марта российские войска устроили массированный обстрел Украины, использовав как дроны, так и ракеты. В частности, рано утром РФ атаковала Украину разными ракетами - фиксировались пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики со временно оккупированного Крыма.

"Прилеты" зафиксированы в Днепропетровской области. Взрывы раздавались и в Ивано-Франковске. Так Днепр оккупанты обстреляли дважды за ночь. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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