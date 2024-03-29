Зеленський про ракетні удари РФ по Україні: будуть детальні відповіді ворогу
На ракетні удари російських військ по Україні будуть детальні відповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"І сьогоднішній день почався рано - вночі - через російські ракетні удари", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що він був на постійному звʼязку з командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
"Детальні доповіді. Детальні будуть і відповіді - ворогу", - додав глава держави.
Обстріл України 29 березня
У ніч проти 29 березня російські війська влаштували масований обстріл України, використавши як дрони, так і ракети. Зокрема, рано-вранці РФ атакувала Україну різними ракетами - фіксувалися пуски крилатих ракет, "Кинджалів" і балістики з тимчасово окупованого Криму.
"Прильоти" зафіксовано у Дніпропетровській області. Вибухи лунали й у Івано-Франківську. Так Дніпро окупанти обстріляли двічі за ніч. Докладніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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