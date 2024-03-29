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Зеленский о ракетных ударах РФ по Украине: будут детальные ответы врагу

Украина, Пятница 29 марта 2024 19:47
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Зеленский о ракетных ударах РФ по Украине: будут детальные ответы врагу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На ракетные удары российских войск по Украине будут детальные ответы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"И сегодняшний день начался рано - ночью - из-за российских ракетных ударов", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что он был на постоянной связи с командующим Воздушными силами Николаем Олещуком и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Детальные доклады. Детальными будут и ответы - врагу", - добавил глава государства.

Обстрел Украины 29 марта

В ночь на 29 марта российские войска устроили массированный обстрел Украины, использовав как дроны, так и ракеты. В частности, рано утром РФ атаковала Украину разными ракетами - фиксировались пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики со временно оккупированного Крыма.

"Прилеты" зафиксированы в Днепропетровской области. Взрывы раздавались и в Ивано-Франковске. Так Днепр оккупанты обстреляли дважды за ночь. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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