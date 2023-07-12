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Зеленський про Раду Україна-НАТО: це інструмент інтеграції, а не просто участі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рада Україна-НАТО, перше засідання якої прийшло сьогодні у Вільнюсі, є інструментом інтеграції нашої країни в Альянс, а не просто участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Twitter.

"Важливо сказати, що Рада Україна-НАТО – це не інструмент просто участі, це інструмент інтеграції. І він дає нам відчуття, що ми будемо у складі Альянсу", - зазначив він.

Зеленський висловив впевненість, що після завершення війни Україна стане членом НАТО. Він запевнив, що Україна буде робити для цього все.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вчора у столиці Литви стартував саміт країн НАТО. Головною темою цьогорічного саміту стала Україна. Союзники погодили комюніке, в якому серед іншого виклали своє бачення шляху України до НАТО. При цьому Україна не отримала чіткого графіка вступу.

Крім того, низка країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні, серед них Британія, Австралія, Німеччина, Норвегія та інші. Також очікується оборонний пакет від США.

Також важливо зазначити, що країни G7 погодять для України гарантії безпеки, які включають багаторічну підтримку та військові допомогу.

РБК-Україна слідкує за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі - детальніше про це читайте за посиланням.

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Володимир ЗеленськийНАТО