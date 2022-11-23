Зеленський на Радбезі ООН назвав удари Росії злочином проти людяності

"Чого Росія хоче добитися? Коли температури нижче за нуль і мільйони людей не мають електрики, води, продовольства. Це очевидний злочин проти людяності", - зазначив він.

Також, за словами Зеленського, РФ не повинна брати участь у голосуваннях, які стосуються її агресії проти України.

"Терористична держава не може брати участь у жодних голосуваннях з приводу своєї агресії, свого терору, це глухий кут", - сказав президент.

Зеленський також закликав змінити практику, за якої РФ як країна-терорист має право вето на будь-які рішення Ради безпеки, зокрема стосовно її агресії проти України.

Крім того, Зеленський закликав експертів ООН приїхати до України та особисто проінспектувати українські об'єкти критичної інфраструктури, а Радбез ООН - підтримати раніше презентовану ним українську формулу миру.

"Сьогодні за один день прилетіло 70 ракет - ось російська формула терору", - наголосив президент.