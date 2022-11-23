Зеленский на Совбезе ООН назвал удары России преступлением против человечности

"Чего Россия хочет добиться? Когда температуры ниже нуля и миллионы людей не имеют электричества, воды, продовольствия. Это очевидное преступление против человечности", - отметил он.

Также по словам Зеленского, РФ не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины.

"Террористическое государство не может участвовать ни в каких голосованиях по поводу своей агрессии, своего террора, это тупик", - сказал президент.

Зеленский также призвал изменить практику, при которой РФ как страна-террорист имеет право вето на любые решения Совбеза, в том числе касающиеся ее агрессии против Украины.

Кроме того, Зеленский призвал экспертов ООН приехать в Украину и лично проинспектировать украинские объекты критической инфраструктуры, а Совбез ООН - поддержать ранее презентованную им украинскую формулу мира.

"Сегодня за один день прилетело 70 ракет - вот российская формула террора", - подчеркнул президент.