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Зеленский о работе гуманитарных коридоров: всего эвакуировано более 180 тыс. украинцев

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Мариуполь, Суббота 19 марта 2022 01:39
Зеленский о работе гуманитарных коридоров: всего эвакуировано более 180 тыс. украинцев Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Владимир Зеленский отметил, что сегодня в Украине работало семь гуманитарных коридоров, шесть в Сумской и один в Донецкой области. С блокадного Мариуполя удалось вывезти более 9000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

По его словам, всего за время работы гуманитарных коридоров уже спасены более 180 тыс. граждан Украины, доставлены сотни тонн необходимых продуктов. Но оккупанты продолжают блокировать поставки гуманитарных грузов в большинстве направлений окруженных городов.

"У них есть четкий приказ сделать абсолютно все, чтобы гуманитарная катастрофа в украинских городах превратилась в аргумент для украинцев сотрудничать с оккупантами. Это военное преступление, они будут за это отвечать", - заявил президент. По мнению Зеленского, каждый российский деятель, отдающий такие приказы и каждый российский солдат, выполняющий такие приказы, будет отвечать в Международном уголовном суде в Гааге.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский рассказал о новой программе кредитования бизнеса на базе программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и гарантиях банков.

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