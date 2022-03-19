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Зеленський про роботу гуманітарних коридорів: всього евакуйовано понад 180 тис. українців

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Маріуполь, Субота 19 березня 2022 01:39
Зеленський про роботу гуманітарних коридорів: всього евакуйовано понад 180 тис. українців Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні в Україні працювало сім гуманітарних коридорів, шість в Сумській і один в Донецькій області. З блокадного Маріуполя вдалося вивезти понад 9000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського.

За його словами, всього за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано понад 180 тис.громадян України, доставлено сотні тонн необхідних продуктів. Але окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів у більшості напрямків оточених міст.

"У них є чіткий наказ зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилася на аргумент для українців співпрацювати з окупантами. Це військовий злочин, вони будуть за це відповідати", - заявив президент. На думку Зеленського, кожен російський діяч, який віддає такі накази і кожен російський солдат, який виконує такі накази, відповідатиме в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський розповів про нову програму кредитування бізнесу на базі програми "Доступні кредити 5-7-9%" та гарантії банків.

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