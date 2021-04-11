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Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели 4 военных, - Арестович

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с обострением на Донбассе и после гибели четверых военных под Шумами пытался поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Но такого разговора не состоялось.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя это еще более высокий уровень чем мой, удалось (надо уточнить у пресс-службы президента) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить", - отметил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 марта на Донбассе под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четверых военных.

В общей сложности с 26 марта украинская сторона потеряла более 10 военных.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбасс
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