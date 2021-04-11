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Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі 4 військових, - Арестович

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з загостренням на Донбасі і після загибелі чотирьох військових під Шумами намагався поговорити з російським президентом Володимиром Путіним. Але такої розмови не відбулося.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовців і двоє були поранені, президент Зеленський намагався провести консультації з усіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча це більш високий рівень за мій, вдалося (треба уточнити у прес-служби президента) провести переговори з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що говорити", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 березня на Донбасі під Шумами група розмінування потрапила під снайперський обстріл. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про обставини загибелі чотирьох військових.

Загалом з 26 березня українська сторона втратила більше 10 військових.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбас
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