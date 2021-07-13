UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский - Путину: говорит, что нет времени на встречу, но пишет статью об Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зелесский заявил, что завидует тому, сколько президент России Владимир Путин может себе позволить потратить времени для написания статьи об Украине. Предлагает ему обсудить "некоторые вещи" из статьи во время прямой встречи.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию форума.

По его словам, было заметно, что для написания статьи Путин приложил много усилий.

"Что касается этого времени, я думаю, что мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу президентов Украины и РФ времени что-то не хватает. Я просто не знал, на что он тратит это время и сейчас я вижу результат", - заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что некоторые вещи, о которых Путин написал, они могли бы проговорить.

"Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины отметил, что не имел возможности прочитать всю статью Путина из-за насыщенного рабочего дня.

Отметим, что вчера Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Эти переговоры продолжались четыре часа. Стороны, в частности, обсуждали Донбасс, нормандскую встречу и "Северный поток-2".

Напомним, Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине.

Отметим, вчера на сайте Кремля опубликовали статью Путина об Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир Путин