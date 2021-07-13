Зеленский - Путину: говорит, что нет времени на встречу, но пишет статью об Украине

По его словам, было заметно, что для написания статьи Путин приложил много усилий.

"Что касается этого времени, я думаю, что мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу президентов Украины и РФ времени что-то не хватает. Я просто не знал, на что он тратит это время и сейчас я вижу результат", - заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что некоторые вещи, о которых Путин написал, они могли бы проговорить.

"Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины отметил, что не имел возможности прочитать всю статью Путина из-за насыщенного рабочего дня.

Отметим, что вчера Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Эти переговоры продолжались четыре часа. Стороны, в частности, обсуждали Донбасс, нормандскую встречу и "Северный поток-2".