Зеленський - Путіну: каже, що не має часу на зустріч, але пише статтю про Україну

За його словами, було помітно, що для написання статті Путін доклав багато зусиль.

"Що стосується цього часу, я думаю, що ми постійно говоримо про нашу зустріч і на зустріч президентів України і РФ часу щось не вистачає. Я просто не знав, на що він витрачає цей час і зараз я бачу результат", - заявив Зеленський.

Президент України вважає, що деякі речі, про які Путін написав, вони могли б проговорити.

"Напевно, я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутній", - заявив Зеленський.

Разом з тим, президент України зазначив, що не мав змоги прочитати всю статтю Путіна через насичений робочий день.

Зазначимо, що вчора Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ці переговори тривали чотири години. Сторони, зокрема, обговорювали Донбас, нормандську зустріч та "Північний потік-2".