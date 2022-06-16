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Зеленский о Путине: сначала действует, а потом думает

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе брифинга.

"Я не уверен, что президент РФ готов что-то слышать. Мне кажется, что он находится в стадии, когда он принимает решение, а потом уже с кем-то говорит. Мне кажется, что именно в таком порядке принятие решений: не обсуждать, а сначала действовать, а потом думать, в таком порядке прекратить войну или желать прекратить войну невозможно", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас в мире нет такого лидера, который способен образумить Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

"Только коллективно, только объединившись это будет действительно крепкая сила, которая остановит РФ", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что сейчас Украина не имеет возможности начать мирные переговоры. Российское руководство не хочет вести диалог и не готово к нему.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВойна России против Украины