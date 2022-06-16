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Зеленський про Путіна: спочатку діє, а потім думає

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін не осмислює наслідки своїх рішень перед тим, як їх ухвалити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу.

"Я не впевнений, що президент РФ готовий щось чути. Мені здається, що він перебуває на стадії, коли він приймає рішення, а потім уже з кимось розмовляє. Мені здається, що саме в такому порядку ухвалення рішень: не обговорювати, а спочатку діяти, а потім думати, у такому порядку припинити війну чи бажати припинити війну неможливо", - розповів Зеленський.

За його словами, зараз у світі немає такого лідера, до якого Путін дослухається.

"Тільки колективно, тільки об'єднавшись це буде справді міцна сила, яка зупинить РФ", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що зараз Україна не має змоги розпочати мирні переговори. Російське керівництво не хоче вести діалог і не готове до нього.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна Росії проти України