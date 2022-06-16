Зеленський про Путіна: спочатку діє, а потім думає

"Я не впевнений, що президент РФ готовий щось чути. Мені здається, що він перебуває на стадії, коли він приймає рішення, а потім уже з кимось розмовляє. Мені здається, що саме в такому порядку ухвалення рішень: не обговорювати, а спочатку діяти, а потім думати, у такому порядку припинити війну чи бажати припинити війну неможливо", - розповів Зеленський.

За його словами, зараз у світі немає такого лідера, до якого Путін дослухається.

"Тільки колективно, тільки об'єднавшись це буде справді міцна сила, яка зупинить РФ", - зазначив Зеленський.