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Зеленський про Путіна: загнаний звір, який боїться втратити своє життя

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін поводиться, як загнаний звір, який боїться втратити життя. Тому глава Кремля вдається до погроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Глава держави заявив, що Путін намагається показати силу, тому постійно залякує світ ядерною зброєю. Він назвав російського диктатора "слабкою людиною".

"Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей - то треба робити це потужно", - сказав Зеленський.

Заяви Зеленського про Путіна

Президент України Володимир Зеленський неодноразово називав російського диктатора Путіна терористом.

Крім того, глава держави заявив, що не буде сідати за стіл переговорів з Путіним, доки Росія не виведе свої війська з України. Щобільше, Зеленський наголошував, що місце російського диктатора у Міжнародному суді в Гаазі, де на нього чекає трибунал.

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