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Зеленский о Путине: загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин ведет себя, как загнанный зверь, который боится потерять жизнь. Поэтому глава Кремля прибегает к угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Wall Street Journal.

Глава государства заявил, что Путин пытается показать силу, поэтому постоянно запугивает мир ядерным оружием. Он назвал российского диктатора "слабым человеком".

"Загнанный зверь, он боится потерять свою жизнь. Он должен бояться силы мира. Он понимает силу. Если мы говорим об изоляции Российской Федерации, круг этих людей - то надо делать это мощно", - сказал Зеленский.

Заявления Зеленского о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл российского диктатора Путина террористом.

Кроме того, глава государства заявил, что не будет садиться за стол переговоров с Путиным, пока Россия не выведет свои войска из Украины. Более того, Зеленский подчеркивал, что место российского диктатора в Международном суде в Гааге, где его ждет трибунал.

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