Зеленський про Путіна: для нас усіх він терорист, якому немає виправдання

Російський диктатор Володимир Путін збрехав усьому світу про те, що не планує розв'язувати війну проти України. Для всіх голова Кремля став терористом, який не тримає слова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю журналістам.

"З президентом Путіним сьогодні не можна говорити. Для нас усіх він терорист. Після того як він сказав усьому світу, що "не збирається захоплювати території", "ніколи не буде повномасштабної війни", "не можна розв'язати повномасштабну війну у 21-сторіччі на Європейському континенті", - розповів Зеленський.

Як відзначив президент, після своєї брехні диктатор розпочав брутальну війну, яка призвела до жертв, масових поховань й ракетних ударів по цивільних.

"Назвав це "спеціальною воєнною операцією". Він мандрівник у своїх кривавих назвах. Придумує назву, щоб виправдовувати свої дії. Виправдання цій людині вже немає... На сьогодні він терорист. Про що говорити? Терорист, який не тримає слова", - додав Зеленський.