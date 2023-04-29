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Зеленский о Путине: для нас всех он террорист, которому нет оправдания

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин соврал всему миру о том, что не планирует развязывать войну против Украины. Для всех глава Кремля стал террористом, не держащим слова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время интервью журналистам.

"С президентом Путиным сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист. После того как он сказал всему миру, что "не собирается захватывать территории", "никогда не будет полномасштабной войны", "нельзя развязать полномасштабную войну в 21-ом столетии на Европейском континенте", - рассказал Зеленский.

Как отметил президент, после своей лжи диктатор начал грубую войну, приведшую к жертвам, массовым захоронениям и ракетным ударам по гражданским.

"Назвал это "специальной военной операцией". Он путешественник в своих кровавых названиях. Придумывает название, чтобы оправдывать свои действия. Оправдания этому человеку уже нет... На сегодняшний день он террорист. О чем говорить? Террорист, не держащий слова", - добавил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал вопросы, которые наша страна готова обсудить с Россией.

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Война в УкраинеРоссийская ФедерацияВладимир ЗеленскийВладимир Путин