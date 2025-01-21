Зеленський: Путін вимагатиме скорочення армії України вп'ятеро, але ми цього не допустимо

Зменшення армії

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна не погоджуватиметься на зменшення своєї армії навіть у разі, якщо її запросять до НАТО.

Глава держави пояснював, що всіх можливих типів гарантій не буде достатньо для того, щоб російський диктатор Володимир Путін не вторгся знову.

За його словами, в України немає права скоротити чисельність військ.

До слова, ще влітку минулого року російський диктатор Володимир Путін поставив перед Україною ультиматум. Він вимагав, щоб солдатів ЗСУ вивели з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей в обмін на переговори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.