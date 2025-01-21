Зеленский: Путин потребует сокращения армии Украины в пять раз, но мы этого не допустим

Уменьшение армии

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не будет соглашаться на уменьшение своей армии даже в случае, если ее пригласят в НАТО.

Глава государства объяснял, что всех возможных типов гарантий не будет достаточно для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин не вторгся снова.

По его словам, у Украины нет права сократить численность войск.

К слову, еще летом прошлого года российский диктатор Владимир Путин поставил перед Украиной ультиматум. Он требовал, чтобы солдат ВСУ вывели из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей взамен на переговоры.

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