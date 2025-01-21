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Зеленский: Путин потребует сокращения армии Украины в пять раз, но мы этого не допустим

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет требовать сокращения численности украинской армии в разы. Но украинские власти этого не допустят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент рассказал, что Путин в случае отсутствия сильных гарантий безопасности для Украины от Запада поднимет вопрос уменьшения украинской армии в разы. Поскольку Украина собрала армию в размере 800 тысяч солдат и при поддержке Европы сможет обороняться и дать отпор главе Кремля. 

"Самый быстрый путь - давить на США, чтобы Украина не была в НАТО и давить на всех союзников, чтобы они нас давили, чтобы мы уменьшили армию в 5 раз. Вот это то, что он хочет. Мы не дадим этого сделать, но он будет пытаться это сделать", - отметил Зеленский. 

Уменьшение армии

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не будет соглашаться на уменьшение своей армии даже в случае, если ее пригласят в НАТО.

Глава государства объяснял, что всех возможных типов гарантий не будет достаточно для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин не вторгся снова.

По его словам, у Украины нет права сократить численность войск.

К слову, еще летом прошлого года российский диктатор Владимир Путин поставил перед Украиной ультиматум. Он требовал, чтобы солдат ВСУ вывели из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей взамен на переговоры.

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