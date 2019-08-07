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В Офисе президента рассказали подробности разговора Зеленского и Путина

Новости » Политика    07.08.2019 - 13:17
В Офисе президента рассказали подробности разговора Зеленского и Путина
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский и Владимир Путин, президент РФ, обсудили урегулирование ситуации на Донбассе после гибели четырех украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, они обсудили важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения. Кроме того, президенты обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

"Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного", - говорится в сообщении.

Также во время телефонного разговора был обсужден вопрос обмена пленными.

Напомним, сегодня Зеленский после проведения срочного заседания с силовиками заявил, что утром провел телефонный разговор с Путиным. Причиной разговора стала гибель четверых украинских военных в результате нарушения прекращения огня боевиками.

Кроме того, украинский президент призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновление переговоров по ситуации на Донбассе. Он уже анонсировал переговоры с Макроном и Меркель.

Зеленский анонсировал переговоры с Макроном и Меркель Зеленский позвонил Путину из-за гибели бойцов на Донбассе
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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