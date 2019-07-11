Зеленский и Путин обговорили вопрос освобождения моряков

Ключевым вопросом в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Как сообщается, лидеры двух государств также обсудили возвращение других украинских граждан, которые удерживают на территории Российской Федерации.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский и Владимир Путин сегодня, 11 июля, провели первый телефонный разговор. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Кроме того, Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину из-за украинских моряков. "Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - заявил он.

Глава государства заявил в интервью немецкому изданию Bild, что при возможной встрече с Путиным поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.