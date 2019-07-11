Зеленський і Путін обговорили питання звільнення моряків

Ключовим питанням у ході телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним було звільнення українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, лідери двох держав також обговорили повернення інших українських громадян, які утримують на території Російської Федерації.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів в нормандської форматі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський і Володимир Путін сьогодні, 11 липня, провели перший телефонний розмова. Як повідомив прес-секретар президента РФ, розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Крім того, Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимиру Путіну з-за українських моряків. "Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас у всіх є діти, поверніть дітей батькам", - заявив він.

Глава держави заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що при можливої зустрічі з Путіним підніме питання окупованих територій - Криму і Донбасу.