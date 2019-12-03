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Зеленський і Путін можуть зустрітися у Парижі тет-а-тет

Новини » Політика     03.12.2019 - 00:38
Зеленський і Путін можуть зустрітися у Парижі тет-а-тет
Колаж РБК-Україна

Зустрічі такої не планується, проте вона не виключена

На полях нормандського саміту у Парижі не виключена зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського з Володимиром Путіним тет-а-тет. Про це сказав віце-премєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи радять Зеленському зустрічатись з Путіним тет-а-тет, Кулеба пояснив, що це може статися на саміті незаплановано.

"Я вважаю, що ця ситуація може виникнути там спонтанно. Згадайте Мінськ, як відбувались тоді переговори в 2015-му році. По декілька разів за час перемовин змінювались формати, то вони зустрічались так, то інакше. Заздалегідь це не було заплановано" - заявив Кулеба.

Він також додав, що якщо заради захисту інтересів України потрібно буде проводити таку зустріч, вона буде проведена - "якщо вона дасть можливість зробити крок уперед".

"Що стосується особистої зустрічі з Путіним. Саміт чотирьох - це формат доволі гнучкий. Безумовно, передбачена певна протокольна частина, як це має відбуватись, але від неї можливі відступи, якщо виникне потреба. Ми не будемо робити на саміті однієї речі: не будемо дозволяти нашим колегам з РФ створювати будь-яке враження, що президент Зеленський домовляється про щось з президентом Путіним за спиною наших союзників", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, за словами Кулеби, документ, який підпишуть учасники нормандської зустрічі, не буде містити жодних юридичних зобов'язань для України.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на полях нормандського саміту в Парижі не буде формальною.

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