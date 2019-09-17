Зеленський і Путін можуть зустрітися в жовтні, - джерела

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зустріч може відбутися після розведення сил на Донбасі та підписання "плану Штайнмаэра"

У Росії вважають, що якщо у вересні Москві та Києву вдасться узгодити терміни розведення військ, а також затвердити і підписати єдину редакцію "плану Штайнмайера" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, то в жовтні дуже ймовірна зустріч президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як зазначають джерела, на засіданні контактної групи зі врегулювання ситуації на сході України 18 вересня в Мінську будуть узгоджені терміни розведення сил конфліктуючих сторін, а також затверджена і підписана єдина редакція "формули Штайнмаєра".

"Якщо це буде зроблено, ймовірність того, що перша зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського відбудеться в жовтні - на саміті в "нормандському форматі", наблизиться до 100%", - пише видання.

Кремль очікує розведення сил і засобів сторін у Петровському і Золотому, в Мінську повинні визначити і назвати точні дати початку розведення.

Також у Москві хочуть затвердження загальної редакції "формули Штайнмаєра", що передбачає науття чинності законом про особливий статус Донбасу після проведення там виборів, які мають бути визнані ОБСЄ чесними і вільними.

Водночас зазначається, що "формули Штайнмаєра" не існує в єдиному для всіх, документальному, скріпленому підписами варіанті, що не раз призводило до різних трактувань.

За інформацією джерел, компромісне рішення вже з'явилося, його повинні оформити у вигляді документа, Мінська контактна група повинна підписати його.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко описав, в чому полягає умовна "формула Зеленського" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

