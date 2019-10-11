Зеленский и Путин могли бы встретиться на саммите СНГ, - Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде, передают российские СМИ.

Лукашенко отметил, что это стало невозможным после выхода Украины из Содружества.

"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также рассказал, как уговаривал пятого президента Украина Петра Порошенко не выходить из Содружества. Лукашенко предупреждал Порошенко, что "выход из СНГ - это плохие последствия для Украины".

Напомним, Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать новую украинскую власть. Также Лукашенко призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

РБК-Украина сообщало ранее, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме.